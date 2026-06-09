Resultado final de balotaje presidencial en Perú podría demorar dos semanas o más

Vista aérea de la sede en la que Pedro Sánchez pronunció su discurso tras conocerse los primeros resultados del balotaje en Perú.

El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá en un plazo de dos semanas o incluso más, dijo este martes 9 de junio de 2026 el jefe de la autoridad electoral a cargo del escrutinio.

Con el 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50,05% de los votos frente al 49,94% de Fujimori, una diferencia de apenas 20 000 sufragios.

El escrutinio de la elección del domingo "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas que se registran, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450 000 votos, lo que puede llevar días.

La autoridad no descartó que el conteo se pueda extender incluso hasta inicios de julio, pues dependerá de la rapidez con que lleguen las actas del exterior y de las áreas rurales del país.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori de 51 años, compite por la presidencia, y tanto que para Sánchez de 57, es su primera postulación.

El recuerdo de 2021

El ritmo del recuento actual se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo venció con el 50,12% de los votos frente al 49,87% de Fujimori.

La candidata derechista reiteró este martes su exhortación a la prudencia con los resultados parciales.

"Yo creo que es muy prematuro declarar a un ganador, me corresponde esperar", dijo a la prensa Keiko Fujimori, tras señalar que faltan varias actas por contabilizarse que podrían "acortar la brecha".