'No haces un documental con alguien que no gana nada': José MOURINHO llega a Netflix

El próximo 11 de agosto, Netflix lanzará a nivel mundial la miniserie documental titulada sencillamente 'MOURINHO'. A lo largo de tres episodios, la producción ofrece un viaje sin precedentes por la trayectoria de uno de los directores técnicos más laureados, carismáticos y controversiales de la historia del fútbol moderno.

Filmada a lo largo de dos años, la docuserie no se limita a repasar las tácticas o las encendidas batallas en la cancha, sino que abre las puertas del ámbito personal del estratega luso.

"No haces un documental con un tipo que no gana nada." José Mourinho, en el primer adelanto oficial de la producción.

Detalles clave de la producción

La docuserie cuenta con la dirección de Joe Pearlman y la producción ejecutiva de John Battsek, la misma dupla creativa detrás del aclamado documental Beckham (2023).

En el avance oficial, Mourinho guía a las cámaras por su oficina privada y sala de recuerdos acumulados durante 25 años de carrera.

Entre los objetos exhibidos destacan:

Una réplica del trofeo de la Premier League .

. Botines dedicados y firmados por Diego Armando Maradona .

. La primera camiseta profesional de Cristiano Ronaldo en las divisiones juveniles del Sporting de Lisboa.

Para reconstruir su impacto dentro del vestuario y la rivalidad deportiva, la producción recopiló entrevistas con algunas de las figuras más influyentes del fútbol internacional:

Sir Alex Ferguson, Frank Lampard y John Terry

Iker Casillas

Didier Drogba

Zlatan Ibrahimović

Samuel Eto'o

Marcelo

De Oporto a la cima de Europa

La serie hace un recorrido cronológico de sus hitos más emblemáticos:

La gesta con el FC Porto (2004): La sorpresiva conquista de la UEFA Champions League que lo posicionó en el mapa mundial.

La sorpresiva conquista de la UEFA Champions League que lo posicionó en el mapa mundial. El dominio en el Chelsea: La consolidación de su personaje como el "Special One" y sus múltiples títulos en Inglaterra.

La consolidación de su personaje como el y sus múltiples títulos en Inglaterra. El triplete con el Inter de Milán (2010): La histórica temporada donde levantó la Serie A, la Coppa Italia y la Champions League.

La histórica temporada donde levantó la Serie A, la Coppa Italia y la Champions League. Tensión y títulos en el Real Madrid: Su paso intenso por el club merengue marcando época en el fútbol español.

Con esta entrega, Netflix busca profundizar en la mente obsesiva, competitiva y humana detrás del personaje mediático.