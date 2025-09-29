Tras la reunión con Trump, Netanyahu se disculpó con Catar por haber atacado su territorio

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu dieron una rueda de prensa, este lunes 29 de septiembre del 2025, tras reunión en la Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se disculpó con Catar, este lunes 29 de septiembre del 2025 por los ataques contra Hamás perpetrados en ese país del Golfo.

Además, prometió que Israel no volverá a atacar a Catar. Así lo informó la Casa Blanca, tras la reunión entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una llamada telefónica con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, realizada junto a Trump, Netanyahu expresó su "profundo pesar" por la violación de la soberanía y la muerte de un guardia durante esos ataques, del pasado 9 de septiembre, en un barrio residencial de Doha.

Médicos Sin Fronteras suspendió sus operaciones en Gaza

Plan de Trump para Gaza

Los residentes de Gaza no serán desplazados a la fuerza y el presidente Donald Trump encabezará un comité de transición. Así lo detalla el plan de paz para ese territorio palestino publicado por la Casa Blanca.

El plan, que Trump entregó a los líderes árabes, fue publicado mientras Trump se reunía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente Donald Trump, anunció que Israel podrá contar con su "apoyo total" si Hamás rechaza su plan de paz para Gaza. Israel se retirará "por etapas" de Gaza si el acuerdo es implementado, añadió el mandatario norteamericano