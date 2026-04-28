Rey Carlos III condenará ante el Congreso de EE.UU. el tiroteo en la cena de Trump

El rey Carlos III del Reino Unido protagonizó este martes un momento histórico al convertirse en el primer monarca británico en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos desde 1991.

La intervención, cuidadosamente redactada por el gobierno laborista de Keir Starmer pero imbuida del tono personal del soberano, comenzó con una contundente condena al reciente intento de asesinato sufrido por Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Este gesto no solo buscó solidarizarse con el mandatario ante el ataque del pasado sábado, sino también subrayar la estabilidad institucional que define a ambas naciones, reforzando la seguridad en una visita de Estado que se mantuvo firme a pesar de los riesgos operativos y la profunda conmoción política que atraviesa la capital estadounidense.

Alianzas estratégicas y el peso de la historia

Aprovechando el marco simbólico del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, Carlos III centró su mensaje en la reafirmación de los valores democráticos compartidos que han unido a Londres y Washington a lo largo de los siglos.

El monarca calificó la relación bilateral como "una de las mayores alianzas de la historia de la humanidad", haciendo referencias estratégicas a la cooperación en el marco de la OTAN, el pacto de seguridad AUKUS y el apoyo conjunto en conflictos clave como la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio.

Trump bromeó sobre el asombro que sentirían los padres fundadores al ver tal escena, destacando cómo las heridas de la guerra de independencia han sanado para forjar una "amistad preciada"