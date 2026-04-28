'Mi madre estaba enamorada de ti': La confesión de Donald Trump al Rey Carlos III

El rey Carlos III y la reina Camila fueron recibidos este martes en la Casa Blanca por Donald Trump, y la primera dama Melania Trump, como parte del segundo día de su visita de Estado a Washington.

Más allá de la pompa militar y los protocolos de Estado, el momento más comentado de la jornada fue la mención de Donald Trump a su madre, Mary Anne MacLeod.

Durante la ceremonia, el mandatario estadounidense dejó de lado por un instante el guion político para compartir una confidencia personal con Carlos III: "Mi madre estaba prendada de ti, Carlos".

Este comentario no fue casual; MacLeod, nacida en Escocia, siempre mantuvo un profundo respeto por la corona británica, un sentimiento que Trump ha heredado y que utilizó para cimentar una conexión emocional con el rey.