Jubilados protestan en Quito contra Daniel Noboa y nuevo Ministro de Salud

Un grupo de jubilados se congregó en las calles en Quito este martes 28 de abril de 2026, con consignas contra el Gobierno y cuestionamientos a decisiones recientes en el sector salud.

La movilización fue convocada por la Plataforma de Jubilados y Jubiladas del Ecuador (PJE), que se concentró frente a la Caja del Seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Con pancartas y consignas, los manifestantes expresaron su respaldo a la revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa.

Reclamos contra decisiones del Gobierno

Durante el plantón, los asistentes también cuestionaron la reciente designación del nuevo Ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo, posesionado un día antes.

Los jubilados consideran que los constantes cambios en esa cartera reflejan inestabilidad en el manejo del sistema de salud.

Acciones legales

La organización ha mantenido una postura activa en defensa de los pensionistas, combinando protestas con acciones judiciales.

Días antes, presentó una demanda ante la Corte Constitucional por un supuesto incumplimiento de sentencias relacionadas con el IESS.

Entre los criterios que motivan su protesta, los jubilados señalan:

Defensa de los derechos de los pensionistas Exigencia de cumplimiento de fallos judiciales Rechazo a decisiones del Ejecutivo Vigilancia sobre la gestión del sistema de salud