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Política

Cancillería condena el "incidente de violencia" ocurrido en el evento donde estaba Trump

Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld

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Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

26 abr 2026 - 20:11

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El gobierno de Daniel Noboa condenó el tiroteo ocurrido en la cena de Corresponsales presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

Calificó el hecho como "incidente de violencia" y se solidarizó con el Gobierno y el pueblo estadounidense.

La institución señaló en un comunicado que el Gobierno "condena de la manera más firme y enérgica el incidente de violencia ocurrido en la cena anual de la Asociación de Corresponsales".

Gobierno expresó solidaridad con Estados Unidos 

"Ecuador expresa su solidaridad con el Gobierno y pueblo de los EE.UU. y reitera su compromiso con la defensa de los valores compartidos, las instituciones democráticas y la seguridad de nuestros pueblos", agregó.

Aseveró que la violencia política "es inaceptable y no tiene ningún lugar en nuestras democracias".

El sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete, después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se celebraba en el Hotel Washington Hilton.

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