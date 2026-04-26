Cancillería condena el "incidente de violencia" ocurrido en el evento donde estaba Trump

El gobierno de Daniel Noboa condenó el tiroteo ocurrido en la cena de Corresponsales presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Calificó el hecho como "incidente de violencia" y se solidarizó con el Gobierno y el pueblo estadounidense.

La institución señaló en un comunicado que el Gobierno "condena de la manera más firme y enérgica el incidente de violencia ocurrido en la cena anual de la Asociación de Corresponsales".

Gobierno expresó solidaridad con Estados Unidos

"Ecuador expresa su solidaridad con el Gobierno y pueblo de los EE.UU. y reitera su compromiso con la defensa de los valores compartidos, las instituciones democráticas y la seguridad de nuestros pueblos", agregó.

Aseveró que la violencia política "es inaceptable y no tiene ningún lugar en nuestras democracias".

El sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete, después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se celebraba en el Hotel Washington Hilton.