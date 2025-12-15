¿Quién era Rob Reiner, director de cine hallado sin vida con su esposa en Los Ángeles?

Rob Reiner y su esposa Michele Reiner fueron hallados sin vida en su casa.

El director de cine estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 68 años, fueron encontrados muertos el domingo 14 de diciembre del 2025 en su domicilio de Los Ángeles.

La revista especializada People reveló, de forma preliminar, que el hijo mediano de la pareja, Nick, sería el autor de los hechos. Mientras que el portal TMZ detalló que fueron degollados por un familiar, "posiblemente" tras una pelea.

Sus cuerpos fueron hallados por una de las hijas del cineasta, quien según el medio digital fue quien contó a la policía que un miembro de la familia los había matado e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada como sospechosa porque era "peligrosa".

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15:30 hora local (23:30 GMT) y para cuando llegaron sus efectivos se encontraron a Reiner y su mujer ya fallecidos.

Autor de clásicos

Nacido en el Bronx (Nueva York) el 6 de marzo de 1947, era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner, y la también actriz Estelle Reiner. Se casó con Michele Reiner en 1989, el mismo año en que el director estrenó 'When Harry Met Sally...', y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake. Además, Reiner adoptó a Tracy, hija de su primera mujer, Penny Marshall.

El autor de clásicos como 'Stand By Me' (1986), 'The Princess Bride' (1987), 'Misery' (1990), 'A Few Good Men' (1992) no era un director excesivamente conocido por el gran público, pero sus filmes trascendieron a su propio nombre.

Su debut en la gran pantalla fue 'This is Spinal Tap' (1984), un 'mockumentary' con el que el cineasta puso de moda ese género que recurre a un estilo documental para contar una historia de ficción. En su caso, la de una banda de música británica, uno de cuyos miembros era el propio cineasta.

Reiner atesoraba también una carrera como actor y participó en películas como 'The Wolf of Wall Street' (2013), de Martin Scorsese, o la serie 'All in the Family' (1971-1979). Por su trabajo en esta última ganó dos Emmy, en 1974 y 1978, a mejor actor de reparto en una comedia.

Fortuna de USD 200 millones y mansiones

El director de cine estadounidense Rob Reiner deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

Tras décadas trabajando en Hollywood, el cineasta consiguió acumular un importante legado económico por sus producciones. Además de su éxito como director, Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment, entre los estudios independientes más influyentes de Hollywood.

Reiner creó Castle Rock Entertainment en 1987 junto a los productores Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn, actual presidente de Walt Disney Studios.

En 1993, tras producir títulos como la emblemática serie 'Seinfeld', vendieron la compañía a Turner Broadcasting, que se fusionó con WarnerMedia (antigua Time Warner). Aunque se desconoce el monto total, la venta supuso un gran impulso a su fortuna.

Varios medios especializados aseguran que Reiner cuenta con un importante patrimonio en propiedades en zonas muy exclusivas cerca de Los Ángeles.

Destacan una mansión frente al mar en Malibú valorada en torno a los 20 millones de dólares y la de Brentwood, estimada en más de 10 millones de dólares, donde fueron asesinados.

El hijo de Rob Reiner es el principal sospechoso

Nick Reiner, el hijo mediano del director Rob Reiner y su esposa Michele, presunto sospechoso del asesinato de la pareja, sufrió por su adicción a las drogas desde adolescente, algo que reflejó como coguionista del filme 'Being Charlie', dirigido por su padre.

El escritor de 32 años fue arrestado por la Policía de Los Ángeles y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros penitenciarios en línea.

De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la agresión habría tenido lugar tras una posible discusión, aunque se desconocen los motivos.

Antes de ser considerado como sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable", dijo en una entrevista a People en 2016.

También, en 'Being Charlie' (2015), que narra la historia de un joven de 18 años adicto a los narcóticos y la relación con su famoso padre, el joven Reiner se inspiró en sus experiencias y en sus 17 visitas a centros de rehabilitación desde los 15 años.