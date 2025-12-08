¿Quién era Thiago Arroyo, ex chico reality hallado sin vida este lunes 8 de diciembre del 2025?

Ecuador está conmocionado por la muerte de Ricardo Josué Arroyo, conocido en el mundo del entretenimiento como Thiago Arroyo. El ex chico reality falleció en su domicilio en Manabí.

El joven de 33 años de edad fue hallado sin vida en un inmueble de la ciudadela Los Choferes, en Chone. De acuerdo al información preliminar, una tía de Arroyo alertó a las autoridades en la madrugada del lunes.

Thiago Arroyo, quien fue peleador de MMA con récord profesional, se ganó el cariño del público con su participación en el reality Calle 7 y BLN Competencia. Tras su salida de la televesión se dedicó al mundo fitness para incursionar como entrenador personal, dueño de un gimnasio y empresario en Chone.

Tenía tres hijos. Su primera hija nació tras la relación con la modelo, empresaria y compañera de reality, Evelin Naula. Ambos enfrentaron un dificil proceso judicial por temas de pensiones alimenticias y contrademandas. Luego tuvo a dos pequeños con su actual pareja, Radmila Silva.

Naula se pronunció en redes sociales con un emotivo mensaje acompañado de un video de él y su hija. "Recién salgo del asombro!!! No tengo palabras para esto, para mi hija, solo agradecimiento a quien me dio el mejor regalo de mi vida", escribió la modelo.

La historia de Instagram estuvo acompañada con un video difundido en la cuenta de su hija, Luna Arroyo.

El sepelio se llevará a cabo el martes 9 de diciembre del 2025, pero desde la mañana del lunes es velado en la ciudadela Los Choferes.