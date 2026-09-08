Roban cuadros de Renoir valorados en millones de euros en Francia

Solo el óleo "Los pescados", de Pierre-Auguste Renoir, está valorado en casi US$7 millones.

Un nuevo robo sacude al mundo del arte en Francia. Dos ladrones ingresaron la madrugada de este martes 8 de septiembre de 2026 al Museo Renoir, ubicado en Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, y sustrajeron cuatro obras del reconocido pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir.

El robo ocurrió poco antes de las 06:00. Según las autoridades locales, la alarma se activó a las 05:48 y apenas cinco minutos después la Policía ya se encontraba en el lugar.

Los sospechosos consiguieron escapar, pero tuvieron que abandonar parte del botín. Inicialmente se recuperó una pintura durante la fuga y posteriormente una segunda obra fue encontrada en el jardín del museo. Dos cuadros continúan desaparecidos.

¿Cómo lograron entrar al museo?

Los responsables habrían llegado preparados. Según información recogida por medios franceses, cortaron la valla del jardín para ingresar al recinto y accedieron al edificio, donde retiraron las pinturas antes de que llegaran los agentes.

Las cámaras de videovigilancia permitieron detectar a los sospechosos. Los investigadores también encontraron objetos en los jardines que podrían pertenecer a los responsables y que ahora forman parte de las diligencias.

Dos cuadros de Renoir siguen desaparecidos

Las dos obras que permanecen desaparecidas son “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Joven en el pozo”, según reportaron Reuters y AP.

El valor de las obras todavía no ha sido determinado oficialmente, aunque autoridades municipales estimaron el perjuicio en alrededor de 9 millones de euros.