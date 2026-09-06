ONU aprueba un mapamundi más cercano a la realidad

La ONU aprueba un nuevo mapamundi con tamaños más realistas.

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes 4 de septiembre de 2026 una resolución para promover una representación cartográfica mundial más fiel al tamaño real de los continentes, presentada por Togo y varios países africanos.

Este texto, apoyado en particular por los países de la Unión Europea, fue adoptado por 164 votos contra uno, el de Estados Unidos, y seis abstenciones.

La resolución busca alentar a las organizaciones internacionales y a los Estados a utilizar las proyecciones de Equal Earth.

Esta cartografía abandona la proyección de Mercator, que lleva el nombre de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo y teólogo nacido en Flandes en 1512.

Su mapa del planeta fue diseñado para la navegación marítima y amplía artificialmente los territorios ubicados en latitudes altas.

"Los mapas dan forma a nuestra comprensión del mundo", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, desde el podio.

"Orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Por lo tanto, nunca son neutrales: cuando presentan una imagen distorsionada de nuestro planeta, corren el riesgo de perpetuar representaciones erróneas transmitidas de generación en generación".

La proyección de Mercator se centraba en representar con precisión las formas y los ángulos de las masas terrestres, pero sus tamaños relativos solían ser inexactos, debido en gran medida al desafío de trasladar un globo tridimensional a un mapa bidimensional.

Esta proyección agrandaba las regiones septentrionales y comprimía las ecuatoriales, haciendo que Europa y América del Norte parecieran mucho más grandes, mientras reducía el tamaño de África y América del Sur.

Un grupo de cartógrafos lanzó en 2018 la proyección Equal Earth, en la que África, América Latina, el sur de Asia y Oceanía parecen mucho más grandes.

"Equal Earth preserva las superficies relativas de los continentes y, en la medida de lo posible, muestra sus formas tal como aparecen en un globo terráqueo", declaró a la AFP en 2025 Bojan Savric, uno de los cartógrafos.

En Mercator, "Estados Unidos, Rusia y China adquieren una prominencia visual desproporcionada en comparación con África, América Latina o el sudeste asiático", mientras que "Groenlandia parece casi tan grande como África", señaló Jean-Noël Barrot, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que copatrocinó la iniciativa.

"Cambiar de mapa, obviamente, no cambia el mundo", afirmó. "Pero corregir una representación distorsionada es ya un acto de verdad".

Esta reforma surge en momentos en que Francia busca mejorar sus relaciones con África, especialmente con excolonias con las que mantienen vínculos tensos.