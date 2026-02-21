Rubén Blades y otros artistas lloran la partida de Willie Colón y destacan su legado musical

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presenta su espectáculo en Guadalajara (México).

El cantante panameño Rubén Blades envió este sábado el sentido pésame a los familiares de Willie Colón, tras la muerte del emblemático salsero con quien formó uno de los dúos más exitosos de la historia de ese género y mantenía una vieja enemistad por una disputa económica y judicial.

"Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical", escribió el cantautor en sus redes sociales, adjuntando una foto de Colón.

La muerte de Colón provocó una ola de reacciones en el mundo de la música. Artistas, orquestas, productores y seguidores expresaron su pesar por la partida de una de las figuras más influyentes del género. Entre ellos figuran el Grupo Niche, Willie Gonzalez, Bobby Valentín, Jerry Rivera, Tito Nieves, entre otros.

Grupo Niche se despidió de Colón: "Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura. Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre".

Y agregó algo más: "Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave", manifestó.

Tito Nieves se sumó a las publicaciones. "!Con mucha tristeza despedimos al maestro Willie Colón, un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre. Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro. Mi más sentido pésame a su familia".

Colón Román, más conocido como Willie Colón, murió a los 75 años en un hospital de Nueva York, según informó este sábado su familia. Nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio neoyorquino del Bronx, fue el intérprete de temas icónicos de la salsa como 'Idilio', 'Gitana' o 'El Gran Varón'.

Sobre la década de 1970, conformó junto con Blades uno de los dúos más famosos de la salsa bajo el sello discográfico de Fania Records. Juntos crearon álbumes icónicos como 'Siembra' (1978) y 'Maestra vida' (1980).

Ya el pasado viernes, en medio de los rumores sobre el delicado estado de salud de Colón, el cantante panameño escribió en sus redes sociales que pese a no tener "mucha información sobre la situación, le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente".