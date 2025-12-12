¡Luto en El Gran Combo de Puerto Rico! Muere el cantante Luis Alberto 'Papo' Rosario

Ha fallecido el cantante Luis 'Papo' Rosario, de El Gran Combo de Puerto Rico.

Ha muerto el salsero Luis Alberto 'Papo' Rosario, cantante de El Gran Combo de Puerto Rico. Así lo informó su familia este viernes 12 de diciembre de 2025.

El cantante de 78 años fue vocalista de la orquesta por 38. Su salida se hizo oficial en 2019, luego de que un padecimiento en su espalda lo obligara a retirarse de los escenarios de manera definitiva.

'Papo' Rosario, como era conocido, nació el 4 de abril de 1947 e ingresó a la orquesta el 26 de enero de 1980. Su carrera musical arrancó cuando era adolescente y no paró a lo largo de su vida.

El salsero "ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón", escribió su familia en las redes de Rosario.

"No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza", escribió su familia en redes sociales al compartir la noticia.

Al mismo tiempo, la viuda, hijos y familiares pidieron "espacio para poder afrontar este momento doloroso".

Solo una semana atrás 'Papo' lamentaba la muerte de Rafael Ithier, músico fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, quien falleció el 6 de diciembre a los 99 años.

"Don Rafa, su legado es inmenso y eterno. Su visión, musicalidad, astucia, talento, disciplina y liderazgo siempre fueron motivos de admiración y cariño", escribió Rosario para su compañero de la música.