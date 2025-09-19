Rusia decomisó 1,5 toneladas de cocaína en un barco con bananos procedente de Ecuador

En Rusia fue hallado un cargamento con droga en un contenedor que transportaba banano.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció, este viernes 19 de septiembre del 2025, la incautación de 1,5 toneladas de cocaína en un barco con bananos procedente de Ecuador.

'Cool Emerald' es el nombre del barco que transportaba un contenedor con 1 500 bloques de cocaína con un peso de 1 750 kilogramos. El narcótico fue decomisado en el puerto de San Petersburgo.

El cargamento tiene un valor aproximado en el mercado que supera los 20 000 millones de rublos (unos 250 millones de dólares). La droga fue confiscada por informaciones recibidas de entidades oficiales de otros países desde finales de agosto pasado.

12 toneladas de droga fueron decomisadas en Esmeraldas

El mayor alijo de droga requisada en Rusia, en este 2025, fue 820 kilos de cocaína detectados en buques frigoríficos ecuatorianos, en julio pasado.

En mayo pasado las fuerzas de seguridad rusas confiscaron otros 61 kilogramos de cocaína escondidos en un cargamento de plátanos que también llegó al puerto de San Petersburgo proveniente de Ecuador.

Además, un tribunal ruso condenó recientemente a 19 años de cárcel a un ciudadano colombiano, Carlos Alberto Muñoz Ramírez, acusado de tráfico de drogas a gran escala. En Rusia el tráfico de drogas a gran escala se sanciona hasta con cadena perpetua.

Según el Ministerio del Interior ruso, en este país en 2024 se incautaron cerca de 38 toneladas de estupefacientes, un 25% más que el año anterior.