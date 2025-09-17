Capturan en Samborondón a extranjero presuntamente vínculado con la mafia albanesa

Pánfilo C., conocido como 'Benny C.', fue capturado en Samborondón, provincia de Guayas, este miércoles 17 de septiembre del 2025. El ciudadano canadiense de origen italiano presuntamente está vinculado con la mafia albanesa.

La Policía de Ecuador allanó una vivienda en Samborondón, donde se encontraba el extranjero. En el lugar también se encontraron decenas de billetes falsificados almacenados por este supuesto empresario.

John Reimberg, ministro del Interior, indicó que el hombre fue puesto a órdenes de la justicia para realizar el debido proceso judicial, sin dar más detalles del caso.

En junio del 2023 este empresario fue secuestrado en un restaurante de su propiedad, ubicado en el norte de Guayaquil, por hombres con vestimenta policial. Su liberación fue confirmada después de cinco días de haber permanecido en cautiverio.

En aquel momento, los captores pidieron primero 1 millón de dólares, luego 500 000 y finalmente accedieron a los 300 000 para liberarlo. Una cantidad que no tenía, según señaló en rueda de prensa. Sin embargo, reconoció que accedió a proporcionarles el pago de una cantidad de dinero, sin especificar cuál fue el monto.