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Noticiero, domingo7 de junio del 2026|24 Horas | Ecuador

Resultados a boca de urna muestran una contienda pareja en Perú

Ipsos y Datum reportan una mínima diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al cierre de la votación. Un reportaje de Belén Merizalde