Actualizado: 07 jun 2026 - 20:32
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Resultados a boca de urna muestran una contienda pareja en Perú
Ipsos y Datum reportan una mínima diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al cierre de la votación. Un reportaje de Belén Merizalde
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Ipsos y Datum reportan una mínima diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al cierre de la votación. Un reportaje de Belén Merizalde