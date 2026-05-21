Secuestran a padre e hijo a plena luz del día en Colombia

Padre e hijo fueron secuestrados por grupos irregulares en Colombia.

Alexander Valencia Hernández, de 44 años, fue hallado sin vida tras ser secuestrado junto a su hijo Nicolás Valencia, de 22 años, quien continúa desaparecido.

El violento hecho ocurrió a plena luz del día en la playa turística de Bazán, Valle del Cauca, en Colombia.

Ambos viajaron como turistas desde el Valle del Cauca con el fin de disfrutar de unos días de descanso y practicar pesca.

Acompañantes lograron huir y ponerse a salvo

De acuerdo con versiones preliminares, el joven se separó brevemente del grupo e ingresó por error a una zona de la playa controlada o catalogada como "prohibida" por grupos ilegales, donde fue atacado.

Al percatarse de la situación, su padre acudió a socorrerlo. Ambos fueron interceptados por hombres fuertemente armados.

Un video difundido en redes sociales registró los angustiosos momentos en que son conducidos por la fuerza hacia una zona selvática, bajo las miradas y gritos de auxilio de los testigos presentes.

Los demás acompañantes lograron huir para ponerse a salvo.