Caen 21 miembros de red que traficaba explosivos de Perú a Ecuador y Colombia

La Policía ejecutó allanamientos en siete provincias en busca de una supuesta de red internacional de tráfico de explosivos.

Operativos para desarticular una supuesta organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de explosivos, municiones y contrabando, en frontera de Ecuador, se llevaron a cabo desde la madrugada de este jueves 21 de mayo de 2026.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, son alrededor de 38 allanamientos realizados durante la madrugada.

Los uniformados intervinieron en las provincias de Carchi, Imbabura, Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Pichincha.

Reimberg apuntó que esta supuesta red delictiva, parte del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) 'Los Lobos', abastece de explosivos y armas dentro y fuera de Ecuador.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con las fiscalías de Perú y Colombia y dejó 21 personas detenidas.

La Fiscalía indicó que esta presunta organización delictiva ingresaba explosivos desde Perú hacia Ecuador con destino a Colombia.

La estructura habría utilizado un sistema de acopio escalonado en inmuebles ubicados en Imbabura y Carchi que permanecían bajo custodia de alias 'Taty' y 'Alba'.

Alrededor de 400 policías llevaron a cabo allanamientos, luego de una investigación que duró 11 meses, señaló Reimberg.