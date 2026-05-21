Hallan dos cuerpos con signos de tortura en una quebrada de Loja

Dos cuerpos sin vida fueron hallados en una quebrada de Loja.

Las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida en una quebrada de Loja, cerca del Parque Eólico Villonaco, la mañana del miércoles 20 de mayo de 2026.

El hallazgo se dio a unos 400 metros de la antigua vía Loja - Catamayo, en una zona con espesa vegetación.

Según medios locales, los cuerpos corresponden a un adolescente de 14 años y a un joven de 21 años.

Ambos presentaban signos de violencia y tortura, pero se desconocen las causas del crimen.

Agentes de la Dinased y Criminalística de la Policía Nacional acudieron al sitio para levantar los indicios y acordonar la zona.

Las autoridades adelantaron que el adolescente hallado era oriundo de Guayaquil y había sido reportado como desaparecido días atrás.

"Estas personas estarían involucradas en el expendio de sustancias sujetas a fiscalización", añadió uno de los policías que tomó parte del procedimiento.

El rescate de los cuerpos lo realizaron los bomberos de Loja a través del descenso con un sistema de cuerdas.