Seis muertos por la bacteria ‘come carne’ en Luisiana EE.UU.; ¿cómo se transmite la infección?

La bacteria 'come carne' puede provocar una infección que se extiende bajo la piel y puede destruir la grasa y el tejido que recubre los músculos.

Al menos seis personas murieron y 34 resultaron infectadas en lo que va del 2025 en el estado de Luisiana, Estados Unidos, a causa de la bacteria ‘come carne’.

Estas cifras ya superan el promedio anual de los últimos 10 años de siete infecciones y una muerte, según informaron autoridades estatales.

Los dos fallecimientos más recientes se produjeron tras el consumo de ostras contaminadas con la bacteria 'Vibrio vulnificus', lo que eleva el número de víctimas mortales este año a seis.

Los casos se dispararon recientemente en Luisiana, cuyo Departamento de Salud emitió un comunicado “instando a los residentes a tomar precauciones para prevenir la infección”.

Desde 2015, cada año suele registrarse una muerte y siete contagios en promedio. Sin embrago, solo en lo que va de 2025, el número de víctimas mortales se ha multiplicado por seis y el de contagios casi por cinco respecto al promedio anual.

¿Cómo se transmite la bacteria 'come carne'?

La bacteria ‘come carne’ prolifera en aguas costeras salobres y puede transmitirse tanto por la ingesta de mariscos crudos o poco cocinados, en particular ostras, como por el contacto con heridas abiertas en el mar, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los expertos advierten que, aunque en la mayoría de los casos la infección provoca diarrea y vómitos, en otros puede derivar en complicaciones graves, como infección en la sangre (septicemia).

También puede provocar la muerte del tejido alrededor de la herida (necrosis tisular), e incluso requerir amputaciones. Una de cada cinco personas infectadas fallece, de acuerdo con los CDC.

Las ostras vinculadas a los últimos decesos fueron recolectadas en Luisiana y servidas en restaurantes locales y de Florida, precisaron las autoridades.