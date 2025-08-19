Ecuador amplía el esquema de vacunación infantil a partir de agosto de 2025

Los menores recibirán más dosis de vacunas para mejorar su sistema inmunitario.

El esquema de vacunación para niños y niñas cambiará en Ecuador. Desde este martes 19 de agosto del 2025 se reforzarán cinco vacunas para los menores, informó el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con la entidad los cinco cambios son en vacunas que se aplican a niños y mujeres embarazadas, con el fin de darles mayor protección.

“Este hito ubica al país como un referente regional por contar con un esquema de vacunación completo, especialmente para niñas, niños y mujeres embarazadas”, detalló el Ministerio en un comunicado.

Los cambios en el esquema regular son los siguientes:

Neumococo 13 valente (PCV13) La vacuna PCV10, que se administraba a niños menores de un año, será reemplazada por la PCV13. La nueva vacuna protege contra 13 serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae, causante de enfermedades graves como meningitis, neumonía y sepsis. Esta vacuna se administrará en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad. Hexavalente La vacuna Pentavalente (Difteria, Tosferina, Tétanos, Haemophilus influenzae tipo b y Hepatitis B) será reemplazada por la Hexavalente, que además de las protecciones anteriores, incluye la protección contra la poliomielitis. Se administrará en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses con un refuerzo a los 18 meses de edad. TdaP La vacuna dT (difteria y tétanos) para mujeres embarazadas se reforzará con la aplicación de la TdaP (Difteria, Tétanos y Pertussis acelular). Esta vacuna, aplicada entre las 20 y 36 semanas de gestación, protege a la madre y al recién nacido contra la tos ferina desde el vientre materno. VPH para niños El esquema de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se amplía para incluir a niños con una dosis a los 9 años, brindando una protección más completa contra el cáncer cervical y otras enfermedades relacionadas. COVID-19 La vacuna contra el COVID-19 se incorpora al esquema regular, con una dosis anual estacional recomendada para la población vulnerable.

Según el Ministerio de Salud, el Estado ha invertido cerca de 50 millones de dólares para el 100% de abastecimiento de vacunas en todo el país, y la disposición inmediata en todos los centros de salud.