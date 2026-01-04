España, Colombia, México...; seis países alertan "la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este domingo "con rotundidad" el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y ha reiterado su defensa del derecho internacional.

En una carta a los militantes del PSOE para felicitarles el nuevo año, Sánchez reivindica la importancia de "contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos".

Momentos después compartió en su cuenta de X la posición de España junto a otros cinco gobiernos, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México, donde denuncia la "gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela".

Estos seis Gobiernos resuelven rechazar "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela" porque argumentan contravienen los principios fundamentales del derecho internacional respecto a la soberanía e integridad territorial.

Reiteran que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional.

Reafirman el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida "sobre el respeto mutuo", e hicieron un llamado a la unidad regional "más allá de las diferencia políticas".