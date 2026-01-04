Rubio dice que EE.UU. trabajará con líderes venezolanos si toman 'decisiones adecuadas'

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que trabajarán en con los actuales líderes venezolanos si toman 'decisiones adecuadas'.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el gobierno apoyará a los actuales líderes venezolanos si toman las 'decisiones adecuadas'. Así precisó este domingo 4 de enero de 2026 en una entrevista con CBS News.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", dijo Rubio. Y advirtió, "sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses".

En su entrevista con la cadena televisiva Rubio puntualizó que "no hay una guerra. Estamos en guerra contra las organizaciones de narcotráfico, no en guerra contra Venezuela."

"Queremos que el narcotráfico cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio (...) Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo", insistió Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que desea un "futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia". Añadió que están enfocados en "lo que sucederá en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses" en Venezuela bajo el liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Rubio también dijo que Rodríguez "es alguien con quien se puede trabajar", a diferencia de Maduro, y apuntó que esperan que el alto mando policial y militar de Venezuela elijan una dirección diferente que conduzca a la transición integral.

En otro espacio Rubio se refirió a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, y dijo que "es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato".