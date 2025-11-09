Senadores republicanos y demócratas alcanzan acuerdo para reabrir el Gobierno Federal

Los senadores estadounidenses alcanzaron, este domingo 9 de noviembre del 2025, un acuerdo provisional para poner fin al cierre del gobierno federal, que se ha extendido por un récord de 40 días y obligó a paralizar numerosos servicios públicos.

Los legisladores republicanos del presidente Donald Trump y los demócratas de la oposición acordaron donar fondos al gobierno federal hasta enero.

Este acuerdo se logró tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales, según indicaron CNN y Fox News.

La medida legislativa superó rápidamente una votación de procedimiento en el Senado, aparentemente con el apoyo suficiente de los demócratas.

Si la Cámara de Representantes también aprueba el proyecto de ley, el texto será presentado al presidente para su promulgación, un proceso que podría tardar días.

Este avance genera esperanzas de un pronto retorno a la normalidad después de que cientos de miles de empleados federales han estado suspendidos o trabajando sin paga desde el pasado 1 de octubre.

Miles de trabajadores de Estados Unidos suspendidos

"Parece que estamos cerca de terminar con el cierre gubernamental", dijo Trump a los periodistas al llegar a la Casa Blanca después de un fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Según los legisladores, el acuerdo busca financiar el programa de asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses, actualmente suspendido.

También incluye revertir el despido de miles de empleados federales del mes pasado y someter a votación la extensión de la ayuda para la atención médica, que vence a fin de año.

La propuesta "protegerá a los funcionarios federales contra los despidos injustificados, reincorporará a aquellos que fueron despedidos erróneamente durante el 'shutdown' y garantizará que los funcionarios federales reciban su salario retroactivo", afirmó el senador demócrata Tim Kaine en un comunicado.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lamentó sin embargo que la extensión de las ayudas de salud sea objeto de una votación y no de una adopción directa.

Vuelos cancelados

Debido al impacto del cierre del gobierno en el control del tráfico aéreo, más de 2700 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados y 10 000 sufrieron retrasos este domingo 9 de noviembre, según el sitio web FlightAware.

Entre los aeropuertos afectados se encontraban Newark y LaGuardia en Nueva York, el O'Hare en Chicago y el Hartsfield-Jackson en Atlanta.

Desde el viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA), el regulador del transporte aéreo estadounidense, ha estado solicitando a las aerolíneas que reduzcan gradualmente sus vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que trabajan sin paga.

El regreso a la normalidad del tráfico aéreo podría tardar días después de que finalice el cierre, ya que la financiación federal, que incluye los salarios, necesita tiempo para reactivarse.