Así avanza el caso Apagón por contratos con Progen en la crisis eléctrica de Ecuador

La investigación conocida como caso Apagón busca determinar si existieron irregularidades en la contratación de proyectos de generación eléctrica a la empresa Progen, realizados durante la crisis energética que golpeó a Ecuador en 2024.

El proceso se centra en los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries para instalar generación termoeléctrica en Quevedo y El Salitral.

La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado, es decir, el supuesto uso indebido o perjuicio a recursos públicos durante la contratación de estos proyectos que fueron impulsados bajo el contexto de emergencia eléctrica y los prolongados cortes de energía que afectaron al país.

La ruta financiera de los contratos con Progen

Este miércoles 17 de junio de 2026, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, detalló la ruta del dinero entregado a Progen.

Según el Secretario, la investigación financiera permitió rastrear cada transferencia realizada y determinar cómo fueron distribuidos los recursos provenientes de contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con la empresa Progen Industries LLC.

“La investigación financiera no se limitó a revisar contratos; reconstruyó transferencia por transferencia el recorrido de los fondos”, afirmó el funcionario.

Uno de los principales hallazgos expuestos por el Gobierno es que los recursos entregados a Progen no permanecían más de siete días en sus cuentas bancarias.

“Los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de Progen. Cada pago realizado por Celec a Progen fue distribuido a diferentes actores, quienes, a través de sus empresas, han venido consolidando experiencia en la adjudicación de contratos estatales en sectores estratégicos desde 2016", señaló la Secretaría de la Administración Pública a través de un comunicado.

¿Por qué se contrataron estos proyectos?

En 2024 Ecuador enfrentó una de las peores crisis energéticas de los últimos años debido a la sequía que redujo la generación hidroeléctrica y obligó a aplicar apagones de hasta 14 horas diarias en gran parte del país.

Ante la emergencia, el Gobierno impulsó procesos de contratación para incorporar generación eléctrica adicional en el menor tiempo posible.

Entre esos contratos estuvieron los adjudicados a Progen Industries para la instalación de centrales termoeléctricas en Quevedo y El Salitral.

¿Qué irregularidades se investigan?

La investigación surgió después de observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado sobre los contratos firmados durante la emergencia energética.

Según la Fiscalía, se indagan posibles irregularidades en la contratación de generación eléctrica entre Celec y Progen.

Las autoridades buscan establecer si existieron decisiones o actuaciones que habrían ocasionado un perjuicio económico que superaría los 104 millones de dólares al Estado.

Procesados en el Caso Apagón

La Fiscalía solicitó el procesamiento de 21 personas vinculadas a la contratación de los proyectos de generación eléctrica.

Entre los nombres mencionados públicamente se encuentran el exministro de Energía Antonio Goncalves y el exgerente de Celec, Fabián Calero.

También constan directivos de la empresa Progen y su representante en Ecuador, Karla Saud.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación reúne más de 150 elementos de convicción recopilados durante allanamientos, revisión de documentos, equipos informáticos y otras diligencias realizadas desde 2025.

El juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva para el exministro de Energía, Antonio Goncalves, y el exgerente de Celec, Fabián Calero.