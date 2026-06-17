EN VIVO I Uzbekistán vs. Colombia: la última selección sudamericana entra en acción

La Selección Colombia marca su regreso a la élite del fútbol internacional al debutar en la Copa del Mundo 2026 frente a la sorprendente Uzbekistán, en un choque inédito correspondiente al Grupo K.

El mítico estadio Azteca será el escenario donde el combinado dirigido por Néstor Lorenzo buscará dar el primer golpe del torneo y asumir el liderato en solitario del sector, aprovechando el reciente empate 1-1 entre los otros dos integrantes de la zona, Portugal y la República Democrática del Congo.

Con el arbitraje del experimentado réferi inglés Anthony Taylor, la escuadra sudamericana saltará a la cancha con la obligación de ratificar su favoritismo y sumar tres puntos vitales en el arranque de la cita mundialista.

El combinado tricolor llega a este compromiso con un plantel lleno de jerarquía y un funcionamiento consolidado, comandado por el desequilibrio de Luis Díaz y la conducción del histórico James Rodríguez.

Frente a ellos estará un rival que vive un día histórico: Uzbekistán disputa el primer partido de su historia en un Mundial, bajo la dirección técnica del legendario italiano Fabio Cannavaro.

El estratega europeo ha dotado a los asiáticos de un notable orden táctico y solidez defensiva, sostenida principalmente por el joven zaguero del Manchester City, Abdukodir Khusanov, quien tendrá la dura misión de frenar el arsenal ofensivo de los cafeteros.

El contraste entre la jerarquía de una Colombia que busca recuperar el protagonismo extraviado y el entusiasmo de un debutante absoluto promete un duelo de máxima tensión en la capital mexicana.

Lorenzo pondrá en cancha a su mejor once disponible, apostando por el ritmo competitivo de sus figuras en Europa, mientras que Uzbekistán intentará cerrar espacios y apelar a la velocidad de Eldor Shomurodov en el contragolpe. Todo está listo para noventa minutos vibrantes donde la jerarquía sudamericana se medirá ante el hambre de gloria de la nueva fuerza asiática.

Las alineaciones del partido Ambas Selecciones han confirmado sus equipos titulares