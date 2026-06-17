Objetivo número 1 para México: ganar a Corea del Sur y asegurar la primera plaza en el Mundial

Estadio Deportivo, Guadalajara, México - 17 de junio de 2026. Julián Quiñones y Jorge Sánchez de México durante el entrenamiento

Mantenerse como líder del Grupo A es asunto de máxima prioridad para México, que enfrentará a una amenazante Corea del Sur el jueves en el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El Tri está obligado a clasificar a la siguiente ronda como puntero para conservar la ventaja de jugar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca.

Y si ganara esa eliminatoria, en octavos el equipo dirigido por Javier Aguirre volvería a ser local en el monumental escenario de Ciudad de México.

Una eventual derrota contra Corea bajaría a México al segundo lugar. Y la caída podría ser mayor según lo que pase entre República Checa y Sudáfrica.

"Hay que cuidarnos mucho de las transiciones ofensivas del rival. Cuando estemos atacando no hay que descuidar la vigilancia, si hay dos coreanos al frente, que haya tres mexicanos, o por lo menos dos para el mano a mano", dijo Javier Aguirre.

A futuro, si México quedara como segundo de grupo tendría que ir a Los Ángeles, donde goza de gran apoyo; pero si acaso fuera uno de los mejores terceros, debería moverse a Seattle o Boston.

La historia lanza una advertencia al Tri.

En sus Mundiales anteriores superó la fase de grupos, pero salió de su mítico estadio para ser eliminado en 1970 por Italia en Toluca y en 1986 por Alemania en Monterrey. Ambas veces en cuartos de final al ser un menor número de equipos.

Corea del Sur invadió Guadalajara

Para mantener seguro el plan de continuar como local en el Azteca, paradójicamente México saldrá de la Ciudad de México para enfrentar a Corea del Sur en el estadio de Guadalajara.

El Tri llegó al martes a la capital de estado de Jalisco (oeste) y fue recibido con fervor por sus seguidores. Sin embargo, la ciudad ha sido "invadida" por aficionados de la selección asiática.

Los Tigres de Taeguk llegaron a México el 5 de junio y han hecho su concentración en las instalaciones de entrenamiento del popular equipo Chivas de Guadalajara.

Miles de aficionados han seguido a su equipo hasta esta localidad y lo vieron ganar 2-1 en su primer partido mundialista, ante República Checa.

Los ajustes del Vasco Aguirre

Por su lado, México inauguró el Mundial con una victoria 2-0 ante Sudáfrica. Pero el triunfo quedó empañado por la expulsión del central César Montes en los últimos minutos.

Ante esta suspensión, el Vasco Aguirre tendrá que encontrarle un compañero a Johan Vásquez en la zaga central.

Las opciones son escasas: Israel Reyes -que fue lateral derecho ante Sudáfrica- y Edson Álvarez -más habituado a la posición de volante central-.

En la media se espera ver como titular al juvenil Gilberto Mora, quien causó revuelo en el estadio Azteca al entrar de cambio en el segundo tiempo contra Sudáfrica.

"Cuando me toca jugar, trato de disfrutarlo, de ser yo, y espero seguir demostrando mi fútbol", dijo la joven promesa de 17 años. "Sabemos que el rival tiene jugadores de mucha calidad".

Un viejo conocido

Aunque en la selección surcoreana los reflectores apuntan permanentemente al extremo Son Heung-Min, otro hombre clave para el partido contra México es el director técnico, Hong Myung-Bo.

Hong ha enfrentado a México cuatro veces en diversas facetas, como jugador, directivo y entrenador de Corea del Sur.

Su primer duelo contra el Tri fue como futbolista en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998.

En 2025, Corea, dirigida por Hong, fue uno de los sinodales más complicados en la preparación de México para este Mundial. El Tri rescató un apurado empate 2-2.

Para Hong, "México es una potencia" que se dificultará aún más por el abrumador apoyo de sus aficionados, "algo que puede someter al equipo rival a una gran presión".

De acuerdo con el ranking de la FIFA, Corea del Sur es el rival mejor calificado de México en esta fase de grupos.

La tercera jornada del grupo tendrá los duelos República Checa-México y Sudáfrica-Corea del Sur.