Servicio Secreto evacúa a Trump de cena, tras aparentes disparos

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado 25 de abril al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras escucharse lo que parecían ser disparos.

Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaba el presidente y la primera dama.

Consideran el hecho como un crimen

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes de mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora "el escenario de un crimen".