Trump ordena destruir barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump ordenó el jueves a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

"He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea... que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz", publicó Trump.

"No vacilaremos. Además, nuestros 'barreminas' están despejando el estrecho en este momento", aseguró.

"Ordeno que esa actividad continúe, ¡pero triplicando su intensidad!", añadió.

Ormuz, vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento clave del conflicto y cristaliza las tensiones a pesar de la prórroga unilateral por parte de Trump de la tregua, que entró en vigor el 8 de abril.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra, Irán solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho.

Por su parte, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

En otro mensaje el jueves, Trump reincidió además en sus críticas a la supuesta división del régimen en Teherán.

"¡Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! La lucha interna entre los 'duros', que han estado perdiendo TERRIBLEMENTE en el campo de batalla, y los 'moderados', que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), es UNA LOCURA", aseguró.

"Tenemos control total sobre el Estrecho de Ormuz" añadió.