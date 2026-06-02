La relación entre Trump y Netanyahu bajo una tensión creciente por la guerra

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu llegarían a tener una relación cada vez más tensa.

De iniciar juntos la guerra contra Irán a tener una relación cada vez más tensa, el vínculo de Donald Trump y Benjamín Netanyahu estaría bajo fuego luego de que el presidente estadounidense llamara "loco" al primer ministro israelí.

Trump lanzó una serie de insultos en una llamada telefónica con Netanyahu por el temor de que las amenazas de este de bombardear Beirut afecten las conversaciones con Teherán, informaron los medios estadounidenses Axios y ABC News.

La información puso de relieve los vínculos cada vez más frágiles entre los dos aliados de derecha que tienen mucho que perder políticamente con la guerra en Medio Oriente.

Posible colapso de su coalición de derecha

Trump quiere terminar una guerra que ha golpeado duramente la economía estadounidense a menos de seis meses de las elecciones de medio término, en las que se decidirá si su Partido Republicano mantiene el control del Congreso.

Por su parte, el veterano primer ministro israelí se enfrenta a un posible colapso de su coalición de derecha y está bajo fuego por ceder ante Trump en temas de seguridad después de frenar los planes de ataque a Beirut.

"Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el trasero. Todos te odian ahora. Todos odian a Israel por esto", le habría gritado Trump por teléfono el lunes a Netanyahu, según informó Axios.

"Las tensiones personales entre Netanyahu y los presidentes estadounidenses no son nuevas", dijo a la AFP el exembajador en Israel Dan Shapiro, ahora miembro distinguido del Atlantic Council.