The Strokes anuncia concierto en Ecuador: el regreso del rock alternativo

Así será el esperado regreso del rock alternativo al país

Con más de dos décadas de trayectoria, el grupo interpretará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera en un espectáculo de nivel internacional. The Strokes llega a Ecuador con un show esperado por sus fanáticos.

The Strokes, una de las bandas más influyentes del rock alternativo, se presentará en Ecuador como parte de una nueva gira internacional.

El anuncio fue realizado por FTC LIVE y Live Nation, que confirmaron la llegada del grupo estadounidense al país.

Detalles del concierto en Ecuador

El show está previsto para el 24 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa.

Preventa exclusiva del 24 al 27 de julio del 2026.

El precio de las localidades es:

Last nite box USD 179

Selfless Platinum USD 154

Palco USD 129

Reptilia fan zone USD 14

Tribuna USD 84

Preferencia USD 64

General USD 45

El concierto reunirá a seguidores de distintas generaciones que han acompañado la trayectoria de la agrupación desde sus inicios.

La organización anticipa una alta demanda de entradas e invita al público a mantenerse atento a los canales oficiales para conocer los detalles del evento.

Una banda que marcó el renacimiento del rock

Formada en Nueva York en 1998, The Strokes está integrada por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti.

La banda alcanzó reconocimiento mundial con el lanzamiento de Is This It en 2001, un álbum considerado una referencia del rock alternativo del siglo XXI y que obtuvo certificaciones de platino en mercados como Estados Unidos y Reino Unido.

Un recorrido por más de dos décadas de éxitos

Tras el éxito de su primer disco, The Strokes consolidó su carrera con producciones como Room On Fire (2003), First Impressions of Earth (2006), Angles (2011) y Comedown Machine (2013).

Para su presentación en Ecuador, la banda ofrecerá un repertorio con las canciones más representativas de su trayectoria, acompañado de una producción internacional, sonido de alta calidad y una puesta en escena diseñada para sus seguidores.