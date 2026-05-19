EE.UU. ofrece a Cuba USD 100 millones en ayuda humanitaria

EE. UU. ofrece USD 100 millones en ayuda humanitaria a Cuba y La Habana la rechaza

Estados Unidos y Cuba sostuvieron conversaciones esta semana sobre una oferta de Washington de 100 millones de dólares en ayuda para la isla comunista, informó el martes un funcionario estadounidense.

Cuba está sumida en una grave crisis económica con apagones energéticos masivos y frecuentes, después de que Estados Unidos derrocara al líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, y pusiera fin al envío de crudo desde Caracas.

Mike Hammer, embajador estadounidense en La Habana, se reunió el lunes con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló la fuente del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

"Hemos estado en estrecha coordinación con los cubanos. Tuvimos una reunión ayer (lunes) y seguimos impulsando esa propuesta con determinación", agregó.

La ayuda se distribuiría a través de organizaciones benéficas cristianas y no se entregaría directamente al gobierno cubano, añadió.

"Seguimos instando al régimen a que acepte la propuesta y trate de evitar cualquier obstáculo a la entrega de la ayuda", afirmó.

"Nos importa muchísimo el pueblo cubano y queremos poder brindar esa ayuda directamente a ellos".

"El régimen cubano tiene en sus manos varios miles de millones de dólares", afirmó.

"Les instamos a que utilicen ese dinero para ayudar de verdad al pueblo cubano a invertir en sus infraestructuras, en lugar de acumularlo", añadió.

El secretario de Estado, Marco Rubio, enemigo acérrimo del gobierno de La Habana, ha ofrecido públicamente los 100 millones de dólares.

Su homólogo Bruno Rodríguez dijo la semana pasada que La Habana estaba dispuesta a revisar la propuesta de ayuda, después de haber afirmado que Rubio mentía sobre la oferta.

En medio de esta situación crítica, el gobierno de La Habana recibió la semana pasada a John Ratcliffe, director de la agencia de inteligencia estadounidense, CIA.