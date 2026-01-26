Suben a 34 los muertos por un alud en Indonesia mientras se busca a unos 46 desaparecidos

Las condiciones inestables del terreno representan un desafío para los rescatistas y han obligado a detener temporalmente las operaciones de búsqueda en al menos una ocasión.

Lo que comenzó como una serie de intensas precipitaciones terminó en desastre la madrugada del sábado 24 de enero de 2026. Alrededor de las 2:30 hora local, un masivo deslizamiento de tierra sepultó una treintena de viviendas en la aldea de Pasirlangu, sorprendiendo a sus habitantes mientras dormían.

Este lunes, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) actualizó la cifra de víctimas mortales a 34, de las cuales 17 ya han sido identificadas y entregadas a sus familias. Sin embargo, el tiempo corre en contra de los rescatistas, quienes aún intentan localizar a 46 personas desaparecidas bajo una densa capa de barro y escombros.

El desafío de un terreno traicionero

Las operaciones de búsqueda no han sido sencillas. La inestabilidad del suelo, saturado por el agua, ha obligado a los equipos de emergencia a suspender las labores en diversas ocasiones por motivos de seguridad.

La lengua de lodo no solo destruyó hogares, sino que arrasó por completo campos de cultivo, golpeando el sustento económico de la región.

Decenas de voluntarios y operarios de maquinaria pesada trabajan en una carrera contrarreloj, mientras las autoridades han ordenado la evacuación preventiva de todos los residentes que vivan en un radio menor a 100 metros del epicentro del alud, ante el riesgo inminente de nuevos desprendimientos.

Un fenómeno recurrente en el archipiélago

Indonesia se encuentra en plena temporada de monzones, un periodo que históricamente castiga al archipiélago entre noviembre y marzo. La semana pasada, el Departamento de Meteorología ya había emitido alertas críticas para la isla de Java debido a las "condiciones climáticas extremas".