Temporal de nieve provoca caos en el transporte terrestre y aéreo en varios países europeos

Temporada de nieve provoca el caos en varios países de Europa

Una nevada histórica azota a Europa y provoca el caos en el transporte de varios países europeos, pero también dejó postales invernales que entusiasman a los turistas.

Por cuarto día el manto blanco que cubrió varias capitales obligó a cancelar cientos de vuelos en los Países Bajos, Francia y Bélgica y a suspender los tranvías en Suecia.

Los aeropuertos de París y Ámsterdam fueron los más afectados. Según las autoridades neerlandesas, más de 1 000 viajeros se vieron obligados a pasar la noche en Schiphol.

Víctimas mortales

Seis personas han muerto en accidentes relacionados con el clima. Cinco de ellas fueron confirmadas en Francia el martes, mientras que una mujer murió en Bosnia debido a las fuertes nevadas y lluvias que provocaron inundaciones y cortes de energía en los Balcanes.

También hubo interrupciones masivas en el transporte terrestre y ferroviario.

Los trenes belgas hacia los Países Bajos estaban bloqueados en la última estación antes de la frontera, según el gestor de la red belga Infrabel, y en el Reino Unido, varios Eurostar que conectan Londres con Ámsterdam, Róterdam y París fueron cancelados o retrasados, según la empresa.

En Escocia cientos de colegios permanecieron cerrados por tercer día consecutivo.

El diputado escocés Andrew Bowie, quien calificó la situación como "crítica", instó al gobierno a movilizar "todos los recursos disponibles, incluidas las fuerzas armadas", para ayudar con el despeje de nieve y el suministro de bienes de primera necesidad.

"Asegurarte de no morir"

Para las personas sin techo la ola de frío es una pesadilla adicional. Boubacar Camara, de Guinea, contó a la AFP que no tenía opción.

"Tienes que mantenerte fuerte, asegurarte de no morir, ya sabes", dijo el joven de 19 años, que duerme en una carpa en la capital francesa.

"No podemos hacer nada contra el frío, no estoy acostumbrado a esto en absoluto", afirmó.

Ajenos al caos, los turistas en París disfrutan del manto blanco y lo inmortalizan en fotografías.