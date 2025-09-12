Quién es Sushila Karki, la nueva primer ministra de Nepal elegida a través de un chat de Discord

Sushila Karki fue elegida como la nueva primer ministra de Nepal.

Sushila Karki fue designada este viernes 12 de septiembre de 2025 como la nueva primer ministra de Nepal gracias a una votación en un chat grupal de la plataforma Discord.

Luego de 48 horas con una convulsa situación en las calles, el Gobierno retomó el control y nombró a Karki como la primera mujer en ocupar el cargo de Primer Ministro.

La jurista y política nepalí tiene 73 años y antes se deseñpeñó como Presidenta de la Corte Suprema de Nepal. Ese cargo lo ostentó entre julio de 2016 y junio de 2017.

Karki rompe esquemas. También fue la primera mujer en presidir la Corte Suprema nepalí.

Su designación como primer ministra interina se da luego de una deliberación a través de la red social Discord, una plataforma usada por 'gamers' para la transmisión de juegos en línea.

La denominada 'Generación Z' encabezó las protestas en las calles que terminaron derrocando al Gobierno solo 24 horas después.

Karki es conocida en su país por su lucha contra la corrupción y su nombre sonaba desde el inicio de las protestas.

Durante su gestión en la Corte Suprema impulsó sentencias de fuerte impacto político. Destaca la condena de un ministro en funciones.

También logró un fallo que reconoció a las mujeres el derecho de transmitir la ciudadanía nepalí a sus hijos. Derecho que era exclusivo de los hombres.