Árboles de navidad sin vender son reciclados y se sirven a los animales del zoo de Berlín

Los osos panda están entre los beneficiados con el desayuno navideño.

Llegó la Navidad al zoológico de Berlín. Los tradicionales árboles navideños que no se vendieron ahora sirven de alimento para los animales.

Los árboles que no se vendieron en navidad son reciclados y entregados a algunos de los animales del zoológico el 2 de enero de 2026, como parte de una tradición que lleva ocho años.

Elefantes, osos panda, bisontes, ciervos y cabras montescas comieron a gusto los verdes árboles reciclados y colocados sobre la nieve.

Algunos fueron colocados de pie para que los elefantes arranquen las ramas y hojas con sus trompas.

Elefantes comen árboles de navidad reciclados. EFE Los animales comen los árboles navideños reciclados cada año. EFE Los pandas comen fruta con los árboles navideños. EFE

Este evento ya se ha convertido en una tradición en el zoo. Aquí solo se aceptan árboles frescos que no hayan sido utilizados y solo de vendedores seleccionados.

El público en general no puede llevar sus árboles ya que podrían tener químicos o residuos de la decoración navideña.

Además de comerlos, los animales pueden utilizar los árboles para rascarse o jugar con ellos.

Para hacerlos más atractivos a los animales, en el zoológico se sirven los árboles con manzanas y camotes, los que se terminan enseguida, incluso antes del follaje.