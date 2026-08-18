11 terremotos de magnitud superior a 7 se han registrado en 2026; ¿están relacionados?

11 terremotos de magnitud superior a 7 se han registrado alrededor del mundo, en lo que va de 2026. Los eventos sísmicos más recientes ocurrieron en Venezuela, Colombia e Indonesia. En estos países hubo muertos, heridos y destrucción.

El más reciente se produjo el 14 de agosto en Indonesia, donde se registró un terremoto de magnitud 7.7, acompañado posteriormente por otro movimiento telúrico de 6.9. Esto provocó la muerte de 50 personas y afectaciones en viviendas, carreteras e infraestructura pública.

Días antes, el 10 de agosto, un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia y provocó daños en edificaciones, escuelas y hospitales. Además, las autoridades han confirmado la muerte de 304 personas y 4 548 heridos.

En Venezuela, el 24 de junio, dos terremotos de 7.2 y 7.5 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y afectaron principalmente a zonas como La Guaira y Caracas. El balance más reciente señala que 6 300 personas murieron en este país.

¿Los terremotos ocurridos este año están relacionados?

Aunque la sucesión de estos eventos puede generar preocupación, los terremotos de Venezuela, Colombia e Indonesia no están relacionados entre sí, según explicó a Teleamazonas.com Mónica Segovia, jefa del Área de Sismología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

La especialista señaló que los movimientos forman parte de la actividad sísmica propia de cada región, donde interactúan diferentes placas tectónicas.

Por ejemplo, en Venezuela, intervienen principalmente las placas Caribe y Sudamericana y el evento fue superficial.

En Colombia, el terremoto estuvo relacionado con la interacción entre las placas Nazca y Sudamericana y se consideró un evento profundo

Mientras tanto, en Indonesia intervienen las placas Australia y Sunda, y el terremoto del 14 de agosto fue superficial.

¿Es normal que haya tantos terremotos de magnitud 7?

Segovia indicó que los 11 terremotos registrados en 2026 se encuentran dentro del rango habitual de actividad sísmica mundial.

El número de terremotos superiores a magnitud 7 puede variar de un año a otro. Por ejemplo, hay registros históricos de 1930, con apenas cuatro eventos sísmicos, mientras que el máximo mencionado por la especialista alcanzó 24 terremotos en 2010.

Los 11 terremotos de magnitud mayor a 7 registrados en 2026