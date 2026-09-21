Tifón Dujuan en Japón: Dos muertos, 1,6 millones de evacuados y cientos de vuelos cancelados

Lluvias récord e inundaciones en Tokio: El tifón Dujuan paraliza vuelos y eventos masivos en Japón

Una emergencia de gran magnitud azota el este de Asia. Cientos de vuelos fueron cancelados y más de 1,6 millones de personas recibieron avisos de evacuación en Japón debido al acercamiento del tifón Dujuan a la zona metropolitana de Tokio, provocando lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones urbanas.

Tifón Dujuan deja dos muertos y severas afectaciones

Las autoridades locales informaron que al menos dos personas perdieron la vida a causa de los deslaves provocados por las intensas precipitaciones en las prefecturas de Chiba y Kanagawa, cerca de la capital japonesa.

El fenómeno meteorológico registraba vientos sostenidos de aproximadamente 144 kilómetros por hora mientras se desplazaba a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Katsuura.

Para las primeras horas del martes, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) confirmó que el tifón comenzó a alejarse de la costa con dirección al noreste mar adentro, manteniendo vientos ligeramente atenuados.

A pesar del paulatino alejamiento, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres recomendó la evacuación de más de 1,6 millones de residentes en Tokio y sus alrededores.

Asimismo, se emitieron alertas de alto riesgo por corrimientos de tierra para las prefecturas de Tokio, Chiba, Kanagawa y Shizuoka.

Takuya Hosomi, vocero de la JMA, advirtió a los medios que "existe el riesgo de que las lluvias continúen mientras el tifón se desplaza hacia el norte", señalando además que "el total de precipitaciones hasta el martes podría superar la media mensual de septiembre, lo que provocaría lluvias torrenciales sin precedentes".

Cancelación de vuelos, apagones y suspensión de eventos

El impacto en la infraestructura de transporte y servicios públicos ha sido severo. En el sector aeronáutico, Japan Airlines suspendió 135 vuelos, mientras que All Nippon Airways anuló 140 operaciones.

Paralelamente, los operadores ferroviarios de la región metropolitana interrumpieron el servicio en varias líneas, y más de 9 000 hogares cerca de Tokio quedaron privados de energía eléctrica.

El paso de Dujuan también alteró la agenda cultural y deportiva del país. El evento Tokyo Game Show, una de las ferias comerciales de videojuegos más importantes del mundo, debió adelantar su cierre durante la jornada del lunes.

De igual manera, se suspendieron competencias de los Juegos Asiáticos, un festival masivo de música al aire libre y un partido de béisbol en Chiba.

En la localidad turística de Kamakura, al sur de Tokio, y en la ciudad de Ichikawa, redes sociales mostraron imágenes de calles completamente anegadas.

Ante la gravedad de la situación, el alcalde de Kamakura, Takashi Matsuo, instó a la población a través de la plataforma X a no movilizarse: "Hay inundaciones en distintas partes de la ciudad, por lo que desplazarse en coche es peligroso".