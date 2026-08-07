Tifón Dolphin golpea Japón y activa alerta naranja en China: vientos superan los 150 km/h
El tifón Dolphin golpea fuertemente a Okinawa (Japón) con vientos de hasta 165 km/h, dejando heridos.
China activó la alerta amarilla y evacuó a más de 10.000 personas
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Actualizada:
07 ago 2026 - 09:43
El tifón Dolphin avanza por el Pacífico occidental y deja lluvias intensas y fuertes vientos en Okinawa, Japón este viernes 7 de agosto del 2026.
Las autoridades mantienen medidas de prevención ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.
Dolphin golpea las islas de Okinawa
Durante la mañana de este viernes 7 el tifón afectaba a 13 islas japonesas de Okinawa, con vientos de hasta 157 km/h, según los reportes difundidos por medios internacionales.
Las condiciones meteorológicas provocaron afectaciones en distintas zonas.
Japón ordena evacuar a miles de personas
Ante el avance del fenómeno, las autoridades japonesas emitieron una orden de evacuación para más de 5 000 personas.
También se reportaron heridos y cortes de electricidad, mientras los equipos de emergencia permanecen desplegados.
China activa alerta naranja
China elevó la vigilancia por el avance de Dolphin y activó una alerta naranja.
Como medida preventiva, fueron suspendidas 162 rutas de ferris y 474 barcos fueron replegados ante las condiciones marítimas.
El tifón podría tocar tierra el domingo
Los pronósticos apuntan a que Dolphin podría tocar tierra en China el domingo, aunque su trayectoria y evolución pueden cambiar.
Las autoridades mantienen la vigilancia por posibles inundaciones, deslizamientos y daños causados por las ráfagas de viento.
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