Tifón Dolphin golpea Japón y activa alerta naranja en China: vientos superan los 150 km/h

China activó la alerta amarilla y evacuó a más de 10.000 personas

El tifón Dolphin avanza por el Pacífico occidental y deja lluvias intensas y fuertes vientos en Okinawa, Japón este viernes 7 de agosto del 2026.

Las autoridades mantienen medidas de prevención ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Dolphin golpea las islas de Okinawa

Durante la mañana de este viernes 7 el tifón afectaba a 13 islas japonesas de Okinawa, con vientos de hasta 157 km/h, según los reportes difundidos por medios internacionales.

Las condiciones meteorológicas provocaron afectaciones en distintas zonas.

Japón ordena evacuar a miles de personas

Ante el avance del fenómeno, las autoridades japonesas emitieron una orden de evacuación para más de 5 000 personas.

También se reportaron heridos y cortes de electricidad, mientras los equipos de emergencia permanecen desplegados.

Ahora el tifon Dolphin golpea con ráfagas de hasta 210 kilómetros por hora Okinawua , Japón pic.twitter.com/8GUiWvNWXG — Alertageo (@alertarojanot) August 7, 2026

China activa alerta naranja

China elevó la vigilancia por el avance de Dolphin y activó una alerta naranja.

Como medida preventiva, fueron suspendidas 162 rutas de ferris y 474 barcos fueron replegados ante las condiciones marítimas.

El tifón podría tocar tierra el domingo

Los pronósticos apuntan a que Dolphin podría tocar tierra en China el domingo, aunque su trayectoria y evolución pueden cambiar.

Las autoridades mantienen la vigilancia por posibles inundaciones, deslizamientos y daños causados por las ráfagas de viento.