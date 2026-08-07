Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Tifón Dolphin golpea Japón y activa alerta naranja en China: vientos superan los 150 km/h

El tifón Dolphin golpea fuertemente a Okinawa (Japón) con vientos de hasta 165 km/h, dejando heridos.

China activó la alerta amarilla y evacuó a más de 10.000 personas

Google Maps

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

07 ago 2026 - 09:43

Unirse a Whatsapp

El tifón Dolphin avanza por el Pacífico occidental y deja lluvias intensas y fuertes vientos en Okinawa, Japón este viernes 7 de agosto del 2026

Las autoridades mantienen medidas de prevención ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos. 

Dolphin golpea las islas de Okinawa

Durante la mañana de este viernes 7 el tifón afectaba a 13 islas japonesas de Okinawa, con vientos de hasta 157 km/h, según los reportes difundidos por medios internacionales.

Las condiciones meteorológicas provocaron afectaciones en distintas zonas. 

Japón ordena evacuar a miles de personas

Ante el avance del fenómeno, las autoridades japonesas emitieron una orden de evacuación para más de 5 000 personas

También se reportaron heridos y cortes de electricidad, mientras los equipos de emergencia permanecen desplegados. 

China activa alerta naranja

China elevó la vigilancia por el avance de Dolphin y activó una alerta naranja

Como medida preventiva, fueron suspendidas 162 rutas de ferris y 474 barcos fueron replegados ante las condiciones marítimas. 

El tifón podría tocar tierra el domingo

Los pronósticos apuntan a que Dolphin podría tocar tierra en China el domingo, aunque su trayectoria y evolución pueden cambiar. 

Las autoridades mantienen la vigilancia por posibles inundaciones, deslizamientos y daños causados por las ráfagas de viento.

Te puede interesar