CNE designa al Comité Nacional de Debates para las Elecciones Seccionales 2027

CNE designó al Comité Nacional de Debates para las Elecciones Seccionales 2027, la noche de este lunes 21 de septiembre.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó este lunes 21 de septiembre a los cinco miembros que integran el Comité Nacional de Debates para las Elecciones 2027.

El Comité está conformado por María Fernanda Suasnavas Lamboglia, Juana Isabel Ramos Ávila, Mario Hidalgo Jara, Carlos Alonso Naranjo Mena y Kléber Bolívar Aguilar Ludeña.

Todos son profesionales con amplia trayectoria en instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, según informó el CNE

El Comité está conformado por María Fernanda Suasnavas Lamboglia, Juana Isabel Ramos Ávila, Mario Hidalgo Jara, Carlos Alonso Naranjo Mena y Kléber Bolívar Aguilar Ludeña. CNE

Entre otras funciones asignadas, el Comité definirá los cuatro ejes temáticos que se abordarán en los 45 debates electorales obligatorios, 21 para prefecturas y 24 para alcaldías.

De igual manera, las preguntas generales que se plantearán en dos de los cuatro ejes.

También participarán en la definición del cronograma de transmisión de debates durante el periodo de campaña electoral.

De acuerdo con el calendario electoral, entre el 12 y el 26 de noviembre el CNE efectuará los debates obligatorios.

Se realizarán en las jurisdicciones que cuentan con más de cien mil electores, conforme a lo establecido en la normativa vigente.