Tiroteo se registró en un centro de detención de migrantes en EE.UU.; hay personas heridas

Durante el mandato de Trump se ha realizado redadas para detener migrantes y llevarlos a los centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

Un tiroteo se registró, este miércoles 24 de septiembre del 2025, en un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Así lo informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

A través de su cuenta de X, Noem indicó que el tiroteo ha dejado "múltiples heridos y muertos" en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Aún se están conociendo los detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos”, señaló la funcionaria del gobierno de Trump. Además, ella confirmó que el tirador se suicidó. “Murió por una herida de bala autoinfligida”.

“Aunque aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes”, indicó Noem.

El director interino del ICE, Todd Lyons, comentó a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que han sido trasladadas a hospitales, sin reporte oficial de su identidad y estado de salud.