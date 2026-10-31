Francia registra multitudinarias manifestaciones con fuertes disturbios callejeros

Las manifestaciones registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad

Cientos de personas se manifestaron en Francia por tercer sábado consecutivo contra el alto costo de la vida y se registraron disturbios en varias ciudades.

Las protestas a nivel nacional fueron en gran medida pacíficas, pero se registraron disturbios en varias ciudades. Además, circularon llamados para que los manifestantes se reúnan en plazas públicas el sábado por la noche.

Según la prefectura de policía de París, los manifestantes atacaron a las fuerzas de seguridad con proyectiles, incluido un cóctel molotov.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó de "violencia inaudita" a los hechos registrados.

En una rueda de prensa, señaló que grupos de "ultraizquierda" son los que se han enfrentado a las fuerzas de seguridad y calificó de "intento de asesinato" el lanzamiento de un cóctel molotov en París contra un gendarme, que resultó herido.

Al final del día se produjeron enfrentamientos en Lyon, Rennes, Marsella y Toulouse.

En total, 422 personas ya han sido detenidas antes de las 19:00 (Hora Francia), las autoridades prevén que el número probablemente aumentará en esta noche de Halloween.

Los primeros reportes apuntan a que 320 000 personas protestaron en las calles, de las cuales 70 000 estuvieron en París para esta tercera jornada de manifestaciones convocadas por los estudiantes de secundaria y universitarios, el movimiento de los chalecos amarillos y los sindicatos.

Toques de queda para evitar disturbios

En París, decenas de estaciones de metro están cerradas y muchos comercios blindaron sus locales con paneles de madera en sus ventanales.

Las autoridades han advertido de posibles disturbios por la noche, por lo que se ha decretado un toque de queda en algunas zonas de la capital durante las noches del sábado y el domingo a partir de las 23:00 y hasta las 06:00, una medida que ya se ha adoptado en varias ciudades francesas en los últimos días.

Varias organizaciones llaman a continuar con las movilizaciones y dos han convocado el bloqueo de centros de enseñanza de secundaria y de universidades para el martes y el jueves.

También está prevista una jornada de huelga el próximo jueves. Los "chalecos amarillos" piden continuar con estas jornadas de protesta el 6 y 7 de noviembre.