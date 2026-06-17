Nueva tragedia en Brasil: senderista muere durante excursión en Brasil

Brasil vuelve a conmocionarse por una tragedia en actividades al aire libre. Rosemary Suzart Garcia, de 59 años, murió tras caer desde un precipicio de aproximadamente 25 a 30 metros en las Grutas do Spar, en el municipio de Maricá, estado de Río de Janeiro, mientras se preparaba para realizar un descenso en rápel.

De acuerdo con la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos, el accidente ocurrió cuando la mujer se encontraba en la zona de anclaje. Testigos relataron que, al levantar una pierna para aplicarse repelente de insectos, perdió el equilibrio y cayó al vacío. El guía intentó sujetarla, pero no logró evitar la caída. La víctima murió en el lugar.

La investigación sigue en curso

Las autoridades informaron que Rosemary aún no estaba conectada a la cuerda de seguridad, ya que apenas se preparaba para iniciar el descenso. La Policía realizó peritajes en la escena, tomó declaraciones a los testigos y mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Familiares señalaron a medios brasileños que Rosemary era una aficionada a los deportes de aventura y también se dedicaba al rescate y cuidado de animales. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de São Gonçalo tras ser recuperado por los equipos de emergencia.

Segunda tragedia en menos de 24 horas

El caso ocurrió apenas un día después de la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, quien falleció durante un salto de rope jump en el estado de São Paulo al ser lanzada sin que la cuerda estuviera asegurada a su arnés. Ese accidente derivó en la detención de seis personas y abrió una investigación sobre presuntas fallas de seguridad en la empresa organizadora.