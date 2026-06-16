Llega el 'Día D' de James: Colombia vuelve al Mundial

James Rodríguez en su previa al debut en el Mundial 2026

James Rodríguez tiene marcado el miércoles como su 'Día D': luego de ocho años soñando con el torneo más prestigioso del planeta y con una carrera marcada por su inestabilidad en clubes, vuelve al Mundial en el debut de Colombia ante Uzbekistán.

Ya no es la joven promesa que deslumbró como goleador en Brasil 2014 sino el veterano que guiará a una generación con primerizos mundialistas hambrientos de triunfos.

Con 34 años, el capitán cafetero entra en escena en Ciudad de México en el que podría ser su último Mundial.

"James llega bien, ha ido creciendo en la parte de rendimiento físico", aseguró Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, quien confía en la cuota de talento del 10: "Es un jugador que sin correr tanto como otros, define cosas".

Pasaron ocho años desde la eliminación en octavos de final de Rusia 2018, partido que no pudo disputar por problemas físicos. La espera estuvo marcada por la eliminación de Catar 2022 y por las constantes lesiones que le impidieron consolidar su zurda mágica en múltiples equipos.

Aunque esta vez también viene de tener un discreto rendimiento con Minnesota United de Estados Unidos, para Néstor Lorenzo continúa siendo el hombre clave de la selección, incluso por encima del estelar Luis Díaz.

El duelo ante Uzbekistán, que disputará su primera Copa del Mundo bajo el mando del entrenador italiano Fabio Cannavaro, está planeado para las 20:00 locales (02H00 GMT del jueves) en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana.

"Feliz"

La cuenta regresiva probó la paciencia del ex Real Madrid y Bayern Munich, un jugador que en la cancha piensa a toda velocidad.

Cuando pise el césped del templo del fútbol mexicano conquistado por Diego Maradona y Pelé se convertirá en uno de los pocos colombianos con tres Mundiales disputados.

Solo leyendas como Carlos "El Pibe" Valderrama y Freddy Rincón, además de Faryd Mondragón, tienen esa marca.

"Feliz, es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da como esa sonrisa" por estar en el Mundial, dijo a los medios James al llegar a Guadalajara, donde la selección instaló su campamento base para la primera fase.

James es sobreviviente de la generación que devolvió a Colombia a los Mundiales, junto a Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, hoy ausentes de las convocatorias.

La ausencia de Colombia en Catar causó que algunas de sus figuras recién disputen su primer Mundial cerca o por encima de los treinta años.

Luis Díaz, de brillante desempeño con Bayern Munich, tendrá su bautizo mundialista con 29, el lateral Daniel Muñoz con 30 y el delantero Luis Javier Suárez con 28.

El Guajiro busca ser una de las figuras de la competencia al término de lo que él mismo describió como uno de los "mejores años" de su vida deportiva.

"Tenemos un grupo que siempre quiere ganar", añadió James, cuyo estado físico está en duda luego de jugar apenas un puñado de partidos en la MLS norteamericana.

Después de los uzbekos, los esperan República Democrática del Congo y Portugal de Cristiano Ronaldo.

Entre exdefensores

James regresa de la mano de Lorenzo, titular en la zaga de la derrotada Argentina en la final ante Alemania de Italia 1990.

Con 60 años se probará por primera vez como entrenador principal en un Mundial tras ser asistente de su compatriota José Néstor Pekerman con Colombia en 2014 y 2018.

Del otro lado, otro exdefensor da las órdenes. Uzbekistán promete ser un equipo áspero a semejanza de su entrenador Cannavaro, campeón del mundo en Alemania 2006 y Balón de Oro el mismo año.

El bloque defensivo es liderado por su jugador de mayor renombre, el central del Manchester City Abdukodir Khusanov.

Situado en Asia Central, Uzbekistán vibrará por primera vez con la participación de su selección este torneo tras su histórica clasificación con el empuje del delantero Eldor Shomurodov, su otro jugador más destacado.

Cannavaro, de 52 años, es consciente de la desventaja: "Nosotros somos una federación pequeña", "para nosotros va a ser una experiencia importante", dijo Il Capitano el día del sorteo.