Joven muere en salto extremo tras ser lanzada sin cuerda de seguridad en Brasil

Una joven fue lanzada en bungee jumping y murió en Brasil.

Una joven de 21 años falleció este sábado 13 de junio de 2026 durante una actividad de salto extremo en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil.

La joven fue lanzada desde una plataforma sin que estuviera conectada la cuerda de seguridad al punto fijo.

La víctima fue identificada por medios locales como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas.

Según los reportes preliminares de las autoridades brasileñas, la joven participaba en una modalidad conocida como rope jump, una práctica similar al bungee jumping, cuando ocurrió el accidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran que varios instructores la sostienen antes del salto. Incluso la levantan y la lanzan con fuerza hacia el vacío.

Sin embargo, segundos después de que fue impulsada al vacío, personas presentes alertaron que el sistema de seguridad no había sido asegurado correctamente.

La caída se produjo desde una altura aproximada de 40 metros. Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero la joven murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Investigan posibles fallas en los protocolos

La Policía Civil y otros organismos de control iniciaron una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.

De acuerdo con la información preliminar difundida por medios brasileños, una de las hipótesis apunta a un error humano durante la preparación del salto, ya que la cuerda principal no habría sido conectada al arnés de la participante antes de ser lanzada.

Las autoridades también analizan si la empresa encargada de la actividad cumplía con todos los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de deportes de aventura.