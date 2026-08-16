Muere Hayden Panettiere, estrella de 'Heroes' y 'Nashville', a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció este domingo 16 de agosto del 2026, a los 36 años de edad, según confirmó su entorno a la revista People. Sus allegados lamentaron la 'trágica muerte' de quien definieron como "una increíble luz y fuerza de la naturaleza". Por el momento, la familia ha optado por no revelar las causas del deceso y su padre ha pedido privacidad.

Panettiere inició su carrera como actriz infantil prestando su voz en la película Bichos (1998) con solo ocho años. Sin embargo, alcanzó la fama mundial entre 2006 y 2010 tras dar vida a Claire Bennet en la serie de ciencia ficción Heroes, papel que la convirtió en un fenómeno televisivo.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden. Ella fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron; y a los millones que la vieron en pantalla”, dijo su padre, Skip Panettiere, en un comunicado a CNN

En lo personal, la intérprete afrontó etapas complejas. Mantuvo un romance con su compañero de reparto Milo Ventimiglia y posteriormente se unió al boxeador Wladimir Klitschko, con quien tuvo a su única hija en 2014. Tras el nacimiento, la actriz habló abiertamente sobre sus duras batallas contra la depresión posparto.

Su vida se vio fuertemente golpeada en febrero de 2023 por la muerte repentina de su hermano menor, Jansen Panettiere. El joven actor, conocido por su trabajo en The Walking Dead, falleció a los 28 años a causa de una cardiopatía, un golpe devastador para la artista y su entorno.

A lo largo de su trayectoria, Panettiere también brilló en la serie musical Nashville y en producciones como Ally McBeal. En el cine, destacó por su papel en la saga de terror Scream, habiendo rodado recientemente su sexta entrega antes de su trágico deceso.