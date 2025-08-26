IShowSpeed es el creador más influyente de 2025, según la revista Rolling Stone

IShowSpeed lidera la lista de creadores màs influyentes del mundo en 2025.

Los creadores de contenido se han popularizado a nivel mundial y cada vez es más frecuente su participación en diferentes ámbitos, como la política o los deportes. La revista Rolling Stone publicó, este martes 26 de agosto, una lista de los 25 personajes más influyentes.

Para realizar esta clasificación, la revista estadounidense utilizó el software CreatorIQ con el objetivo de analizar los seguidores, tasa de interacción y crecimiento de audiencia durante el último año.

Con esas cifras y su criterio editorial clasificaron a los creadores de contenido que se han tomado las redes sociales y plataformas digitales, como YouTube, TikTok, Twitch o Kick.

La sorpresa fue que MrBeast descenció en el ranking y el streamer IShowSpeed es quién lidera. Después del estadounidense se ubica: Druski, Ms. Rachel, Kai Cenat y Quenlin Blackwell.

Clasificación que refleja un cambio en las dinámicas de consumo y preferencias en las plataformas digitales.

¿Quiénes son los creadores más influyentes?

IShowSpeed Es un streamer estadounidense de 20 años de edad. Su contenido se enfoca en videojuegos, aventuras y encuentros con personalidades y leyendas del deporte. También graba video musicales.

Tiene 135 millones de seguidores

Sus grabaciones se caracterizan por su energía y reacciones exageradas .

. Visitó Ecuador en enero del 2025. Su recorrido causó furor y tuvo contacto con varias personalidades ecuatorianas de las redes sociales, como Jorgito Guayaco. Druski

Es un c omediante estadounidense de sketches de 30 años

estadounidense Tiene 28,4 millones de seguidores

de Tiene un programa llamado ' Coulda Been Records '

' Ha colaborado en videos musicales con varios músicos, entre ellos Jack Harlow, Drake y Lil Yachty. Ms. Rachel Es una YouTuber, cantante, compositora y educadora estadounidense de 42 años de edad

cantante, compositora y educadora estadounidense de 42 años de edad Tiene 27,8 millones de seguidores

de Su popularidad se debe a la creación de videos educativos y musicales en su serie 'Songs for Littles', dirigidos a bebés y niños.

en su serie 'Songs for Littles', dirigidos a bebés y niños. Ganó popularidad por primera vez durante la pandemia de covid-19, pero en 2024 fue el centro del debate después de hablar del sufrimiento infantil en Gaza, Sudán, Ucrania y la República Democrática del Congo. Kai Cenat

Es un streamer y YouTuber estadounidense de 23 años de edad.

estadounidense de de edad. Tiene 80,1 millones de seguidores

Crea contenido cómico en vivo y es popular por sus desafíos e innovadora escuela de creación de contenido, ' Streamer University'. Quenlin Blackwell

Es una influencer, YouTuber, comediante , modelo y actriz estadounidense de 24 años de edad.

, modelo y actriz estadounidense de de edad. Tiene 20,8 millones de seguidores

de Saltó a la fama con videos cómicos en la plataforma Vine y continuó su carrera en otras plataformas.

y continuó su carrera en otras plataformas. Es reconocida como una estrella de la Generación Z que basa su contenido en estilo de vida, comedia y reseñas.

Para sorpresa del mundo digital, los siguientes en la lista son: