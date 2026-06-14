Trump anuncia fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz tras acuerdo con Irán

Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz fue abierto tras acuerdo con Irán.

Donald Trump dijo este domingo 14 de junio de 2026 que el estrecho de Ormuz está abierto y que Estados Unidos levanta el bloqueo.

Trump dijo que un acuerdo de paz con Irán "ya está completo", además anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Sscial, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos.

Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.

Irán: el acuerdo 'pone fin inmediatamente a la guerra'

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que al acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

Irán dijo haber salido vencedor en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos, tras el anuncio de un acuerdo con Washington.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, a la televisión estatal iraní.