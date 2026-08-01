Candidatos a Fiscal recibieron 51 impugnaciones; ¿quiénes tuvieron más objeciones ?

La Comisión Ciudadana de Selección realizó una sesión el pasado 28 de julio de 2026.

En el concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado ya se cerró la etapa de impugnaciones ciudadanas contra los 26 postulantes que continúan en la carrera para dirigir esa institución.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) informó que, hasta las 17:00 del 31 de julio de 2026, se registraron 51 impugnaciones presentadas por ciudadanos en contra de los aspirantes.

Según el procedimiento, la Secretaría General del Cpccs remitirá toda la documentación a la Comisión Ciudadana de Selección. Este organismo contará con cinco días para analizar cada una de las objeciones y determinar si son admitidas o inadmitidas.

¿Quiénes fueron los candidatos con mayor número de impugnaciones?

Entre los aspirantes, la jueza Daniela Camacho fue quien recibió el mayor número de impugnaciones, con 10. Le sigue la magistrada Inés Romero, con nueve objeciones.

En la lista también figura el actual fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, quien acumuló cinco impugnaciones, mientras que Walter Macías registró cuatro.

El Cpccs explicó que las impugnaciones que cumplan los requisitos establecidos continuarán a la siguiente etapa, que contempla la realización de audiencias públicas, donde se analizarán los argumentos presentados y las respuestas de los postulantes.

En caso de que alguna objeción sea declarada inadmisible, la resolución podrá ser apelada ante el Pleno del Cpccs, según consta al reglamento que rige el proceso de selección del Fiscal General.