El Niño Guerrero: de un barrio de Venezuela a sembrar terror desde la prisión

El Niño Guerrero fue acribillado el 12 de junio de 2026, en Venezuela.

El 12 de junio de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas armadas estadounidenses abatieron al máximo líder del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional más grande de Venezuela.

El Niño Guerrero era un criminal y narcotraficante venezolano de 42 años que fundó y dirigió el Tren de Aragua.

Expandió las operaciones de la organización terrorista por múltiples países de América Latina y Estados Unidos, cometiendo delitos de extorsión, homicidio, tráfico de drogas y trata de personas.

El gobierno de Estados Unidos lo consideraba una amenaza terrorista transnacional y el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de USD 5 millones por su captura.

Mantenía el control de la organización desde la prisión

Antes de su muerte, se encontraba prófugo desde septiembre de 2023 tras escapar de la prisión venezolana de Tocorón desde donde comandaba el Tren de Aragua.

Trump anunció este viernes 12 de junio de 2026 la muerte del jefe de la banda venezolana, en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con Venezuela.

"El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió Trump.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".